Суд арестовал подростков, жестоко избивших прохожих в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу фигурантов дела о беспричинном нападении на прохожих в центре города. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в своём Telegram-канале.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении, Носова Максима и несовершеннолетних Исрафила, Очура, Рафаэля, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ», — сказано в тексте.

Следствие считает, что компания собралась у дома №4 на Думской улице. В какой-то момент они беспричинно набросились на случайных прохожих: со всей силы лупили их ногами и кулаками по голове и корпусу, а также брызнули из газового баллончика прямо в глаза и нос. Точно такой же эпизод повторился у дома 28/1а, который расположен на набережной канала Грибоедова.

Сами обвиняемые сознались в содеянном и на заседании ходатайствовали о домашнем аресте или другой мере, не связанной с изоляцией от общества, — например, о запрете совершать определённые действия.

Пресс-служба также заявила, что срок содержания под стражей вышеупомянутых лиц установлен до 19 июля текущего года. Там также отметили, что в обоснование своего ходатайства следствие заявило, что оставшись на свободе, обвиняемые способны помешать ходу расследования. По мнению стороны обвинения, фигуранты могут через запугивание или уговоры склонить других участников дела к даче ложных показаний.

