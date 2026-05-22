Экс-финансист бригады ВСУ проиграл в казино 9,7 млн из зарплат военных

Бывший руководитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, действующей на Запорожском направлении, получил тюремный срок за хищение средств военнослужащих и их проигрыш в азартных играх, пишет «Страна.ua» со ссылкой на решение Самарского горрайонного суда Днепропетровской области.

По данным следствия, в 2023–2025 годах он подменял банковские реквизиты военных и перенаправлял их выплаты на собственные счета. Таким образом ему удалось присвоить более 9,7 млн гривен (15,6 млн рублей). Для операций он открыл 14 банковских счетов, а также продолжал начислять выплаты уже уволенным военнослужащим, скрывая недостачу в отчётности.

Установлено, что деньги он тратил, в том числе на азартные игры. В апреле 2025 года фигурант самовольно покинул часть, сменил телефоны, автомобили и место проживания, однако позже был задержан.

А ранее в Киевской области руководство и сотрудники Бучанского районного военкомата были зачислены в ряды ВСУ и направлены в зону боевых действий после обвинений в получении многомиллионных взяток. Фигуранты были задержаны ещё в 2024 году, при обысках у них обнаружили свыше 1 млн долларов. Следствие утверждает, что деньги могли поступать от граждан, стремившихся избежать мобилизации.