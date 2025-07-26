«Точно вам говорю!» У попавшего в скандал командующего Нацгвардией Украины нашёлся защитник

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семён Кривонос опроверг информацию о получении командующим Нацгвардией Александром Пивненко взятки в $4,5 млн, назвав эти сведения недостоверными. Об этом директор НАБУ заявил в интервью изданию «Общественное».

«Я такую информацию не видел. Эта информация неправдива и не соответствует действительности — совершенно точно сейчас вам говорю. Там вообще не документировалось преступление в таком виде», — сказал Кривонос.

Он уточнил, что досудебное расследование продолжается, а детективы НАБУ работают над установлением всех обстоятельств дела. По его данным, Пивненко остаётся на своей должности.