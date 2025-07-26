«Точно вам говорю!» У попавшего в скандал командующего Нацгвардией Украины нашёлся защитник
Глава НАБУ Кривонос опроверг данные о взятке командующего Нацгвардией Украины
Директор НАБУ Семён Кривонос и глава Нацгвардии Александр Пивненко. Обложка © wikipedia.org / Чулюк-Заграй Микита,
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семён Кривонос опроверг информацию о получении командующим Нацгвардией Александром Пивненко взятки в $4,5 млн, назвав эти сведения недостоверными. Об этом директор НАБУ заявил в интервью изданию «Общественное».
«Я такую информацию не видел. Эта информация неправдива и не соответствует действительности — совершенно точно сейчас вам говорю. Там вообще не документировалось преступление в таком виде», — сказал Кривонос.
Он уточнил, что досудебное расследование продолжается, а детективы НАБУ работают над установлением всех обстоятельств дела. По его данным, Пивненко остаётся на своей должности.
10 мая НАБУ провело обыски у ряда высокопоставленных руководителей Нацгвардии, включая Пивненко, в рамках расследования возможных коррупционных схем. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщали о подозрениях в получении командующим взятки в размере 190 млн гривен ($4,5 млн).
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский поставил подпись под законом об ограничении независимости антикоррупционных структур НАБУ и САП. Это спровоцировало многолюдные акции протеста в крупных городах Незалежной. Действия киевского главаря раскритиковали и на Западе, некоторые даже потребовали от него уйти в отставку. 25 июля Зеленский внёс в Раду законопроект, который должен восстановить положение НАБУ и САБ, но его ещё нужно принять, а тем временем протесты продолжаются. При этом в британских СМИ пишут, что около 70 депутатов «Слуги народа» могут сорвать голосование по закону, который вернёт НАБУ и САП самостоятельность, так как опасаются мести прокуроров.