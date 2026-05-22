На Украине нарастает волна народного гнева, направленного против Владимира Зеленского и его методов управления страной. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что ещё буквально пару дней назад могло показаться, будто предел терпения граждан уже достигнут. Но каждый новый день приносит очередные шокирующие кадры, доказывающие, что конфликт между обществом и киевским руководством только разгорается. В качестве иллюстрации он привёл дикую сцену, разыгравшуюся 19 мая в Каменец-Подольском.

Там женщина-полицейский попыталась силой задержать автомобилиста прямо на выезде с парковки супермаркета для принудительной мобилизации. Не придумав ничего лучше, она прыгнула на капот машины и растянулась на нём, пока мужчина продолжал катиться по проспекту. На крики водителя о порезанных шинах и просьбы слезть она отвечала лишь агрессивным стуком по лобовому стеклу.

Когда иномарку наконец остановили и украинца заковали в наручники, та же самая сотрудница накинулась на него внутри салона. Мужчина был пристёгнут к другому силовику, но это не помешало разъярённой женщине начать его душить.

Дмитрук задался риторическим вопросом: с кем же тогда Зеленский планирует воевать — с такими полицейскими на капотах или с задушенными ими же согражданами?

«Сегодня самое главное, что мы все должны осознать и принять: у всех граждан Украины сегодня один общий враг — режим Зеленского!» — написал он.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Зеленский обслуживает интересы Запада, наплевав на собственный народ. По его словам, киевский лидер совершенно не думает о стране и её гражданах. Он любыми способами пытается доказать свою полезность заокеанским кураторам. Собственное население в этой схеме оказалось лишь расходным материалом.