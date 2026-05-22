22 мая, 17:50

Состояние принцессы Таиланды ухудшилось после трёх с половиной лет комы

Обложка © Wikipedia / Das österreichische Außenministerium

Старшей дочери короля Таиланда Рамы X, принцессе Баджракитиябхе, стало хуже. Об этом сообщает издание Mothership.

Она находится в коме с декабря 2022 года после внезапной потери сознания во время прогулки с собаками. По данным врачей, причиной первоначального состояния стало сердечное заболевание.

Позднее сообщалось о дополнительных осложнениях, включая воспаление кишечника и инфекцию в брюшной полости. Сейчас состояние 47-летней принцессы остаётся нестабильным. Отмечаются пониженное давление, аритмия и нарушения свёртываемости крови.

Несмотря на усилия медиков, динамика оценивается как ухудшающаяся. Баджракитиябха родилась в 1978 году. Она работала в структурах ООН и была послом Таиланда в Австрии.

Полина Никифорова
