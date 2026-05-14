14 мая, 14:53

«Чао, принцесса»: Италия устроила Кейт Миддлтон тёплый приём после победы над раком

Кейт Миддлтон в Италии. Обложка © ТАСС / LaPresse via ZUMA Press

Первый официальный зарубежный визит принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после победы над раком вызвал большой интерес в итальянском городе Реджо-Эмилия. Об этом пишет Independent.

Миддлтон приехала в город, чтобы познакомиться с местным подходом к раннему развитию детей. В программе поездки был визит в Центр раннего детства при её Королевском фонде, где ей рассказали об инновационных методиках обучения малышей.

У ратуши Кейт встретил мэр Реджо-Эмилии Марко Массари. За её появлением на площади Прамполини наблюдали сотни горожан: одни пришли с британскими флагами, другие следили за происходящим с балконов, превращая официальный приём почти в городское представление.

Миддлтон помахала собравшимся, пообщалась с детьми у входа и поговорила с главой города. Судя по реакции публики, возвращение принцессы к зарубежным мероприятиям оказалось заметным событием не только для королевской повестки, но и для всего города.

Предыдущая официальная поездка Кейт за пределы Великобритании состоялась до страшного диагноза — в декабре 2022 года. Тогда она вместе с принцем Уильямом посетила Бостон, где проходила церемония экологической премии Earthshot Prize. Более поздние короткие выезды не считались полноценными официальными зарубежными визитами. Во время борьбы с раком она похудела до критических 41 кг.

Владимир Озеров
