Суд ужесточил приговор экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову до 19 лет

Второй Западный окружной военный суд ужесточил наказание бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову, увеличив срок лишения свободы и сумму штрафа, пишет ТАСС.

По итогам рассмотрения апелляции суд определил окончательное наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 60,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности в органах власти, связанные с исполнением представительских функций, сроком на 10 лет.

Арсланов был ранее признан виновным в получении взятки и особо крупном мошенничестве. В ходе процесса его также лишили воинского звания генерал-полковника и государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» и Жукова.

Кроме Халила Арсланова, по этому делу в первой инстанции были осуждены бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 7 и 6 лет лишения свободы соответственно.