Власти Новороссийска перекрыли движение в районе набережной из-за атаки БПЛА

В Новороссийске ограничили движение транспорта в прибрежной зоне. Причина — атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.

В городе ранее ввели режим угрозы атаки с воздуха. Кравченко отметил, что подразделения отражают налёт. Проезд закрыли на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской. Власти также запретили пешие прогулки вдоль набережной. Дополнительно перекрыли трассу в сторону Геленджика на отрезке от Судостальской до Портовой. Аналогичное ограничение действует при въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.