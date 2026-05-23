Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 21:11

Власти Новороссийска перекрыли движение в районе набережной из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

В Новороссийске ограничили движение транспорта в прибрежной зоне. Причина — атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал мэр города Андрей Кравченко.

В городе ранее ввели режим угрозы атаки с воздуха. Кравченко отметил, что подразделения отражают налёт. Проезд закрыли на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской. Власти также запретили пешие прогулки вдоль набережной. Дополнительно перекрыли трассу в сторону Геленджика на отрезке от Судостальской до Портовой. Аналогичное ограничение действует при въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

«В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.

Три жителя ранены при атаках БПЛА на авто в Белгородской области
Три жителя ранены при атаках БПЛА на авто в Белгородской области

Ранее в Борисовском округе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, трое мужчин получили травмы. Инцидент произошёл в районе хутора Красиво. Пострадавшие самостоятельно добрались до Грайворонской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у всех троих акубаротравмы и оказали необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar