В Сети женщину, похожую на фрик-звезду Светлану Яковлеву, называют живодёркой

Жители Москвы заявили, что нашли свою пропавшую собаку у женщины, похожей на скандально известную Светлану Яковлеву. Сообщения с такими утверждениями начали распространяться в районных чатах и соцсетях.

Женщину, похожую на фрик-звезду Светлану Яковлеву, заподозрили в похищении собак в Москве. Фото © Telegram / sladkychannel2

«Мы долго искали свою собаку потеряшку, нашли и забрали с боем у неадекватной женщины», — делятся москвичи.

Авторы сообщений утверждают, что их питомца забрала женщина, внешне похожая на Светлану Яковлеву. По словам владельцев животных, собаку нашли в квартире на Второй Владимирской улице в районе Перово. Люди также заявляют, что внутри могли находиться и другие животные, которых разыскивают хозяева.

Кроме того, москвичи рассказывают о тяжёлых условиях содержания животных. В публикациях говорится об антисанитарии, отсутствии должного ухода и жалобах соседей на шум и неприятный запах. Авторы сообщений утверждают, что животных якобы могли искать через объявления на интернет-площадках. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало. Также неизвестно, обращались ли авторы сообщений в полицию или надзорные органы.

Светлана Яковлева получила известность в начале 2010-х годов после участия в телевизионных шоу и светских мероприятиях. В интернете её называли фрик-звездой из-за эпатажного внешнего вида и поведения. Яковлева регулярно появлялась на ток-шоу и музыкальных программах, а также активно вела соцсети. СМИ также писали о нескольких скандалах с её участием, включая конфликты в общественных местах и задержания. В последние годы Светлана Яковлева практически исчезла из публичного пространства и редко появлялась в медиаполе.

Ранее во Владикавказе волонтёры обнаружили десятки собак, которых содержали в тяжёлых условиях на территории частного участка. Животных нашли после госпитализации хозяйки. Волонтёры рассказывали, что собаки находились без еды и воды, а клетки долгое время никто не убирал. У части животных выявили истощение и серьёзные проблемы со здоровьем. После произошедшего активисты начали искать питомцам новых хозяев и готовить обращение в суд по факту возможного жестокого обращения с животными.