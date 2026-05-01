«Разъедены половые органы»: Во Владикавказе разводчица породистых собак оказалась живодёркой

Во Владикавказе волонтёры спасают десятки собак, которые была найдены в предсмертном состоянии после госпитализации хозяйки. Женщина годами занималась разведением и продажей породистых щенков, но питомцев содержала в ужасных условиях. Об этом пишет Mash Gor.

Всё началось с того, что одна из собак напала на хозяйку участка. Очевидцы прибежали на крики и увидели пожилую женщину в крови. Пенсионерку увезли на скорой, а на участок приехали волонтёры. Они насчитали как минимум 13 псов, которые содержались в жутких условиях, будто в концлагере. Клетки не убирались, не было еды и воды, собаки были истощены и нападали на гулявших по двору кур и уток от голода.

«Это был концлагерь для них. Собаки на цепях заколочены. Без еды и воды долгое время. У них никто не убирался в клетках. Они в фекалиях, в моче, у них разъедены половые органы, опрелости везде», — уточнила волонтёр Марина Плиёва.

Жалобы на 60-летнюю Татьяну Меликян поступали давно, но реакции не было. Сейчас большинство питомцев разобрали активисты, которые будут заниматься лечением пострадавших и искать им новых хозяев. А на владелицу незаконного приюта готовят обращение в суд с иском о жестоком обращении с животными. Что касается «хвостика», который покусал женщину, то после карантина его усыпят, если не найдут новых хозяев.

