Подвигу рядового Евгения Родионова исполнилось 30 лет

30 лет назад погиб рядовой Евгений Родионов — боевики отрезали ему голову за отказ снять нательный крест. Историю подвига солдата напоминает «Лента.ру».

В феврале 1996 года Родионов с тремя сослуживцами попал в плен на границе Чечни и Ингушетии. Группа полевого командира Руслана Хайхороева подъехала к погранпосту на машине скорой помощи, ослабив бдительность караула. Захваченных постоянно избивали, принуждая отказаться от православия. 23 мая, в день 19-летия Евгения, их вывели в лес под селом Бамут Серноводского района и казнили. По словам матери солдата, Хайхороев сообщил ей, что её сын дважды пытался бежать и предпочёл гибель вероотступничеству.

Любовь Родионова отправилась на поиски, как только командование признало факт пленения. Она встречалась с главарями бандподполья, её жестоко избил брат Шамиля Басаева Ширвани*. За выкуп женщине указали тайную могилу. Останки сына она опознала по нательному крестику, а голову везла домой отдельно — в сумке в поезде.

После гибели воина возник народный культ. Появились иконы, в 2002 году одна из них замироточила в алтайском храме. Крестик Родионова побывал в Сирии и Донбассе, в Сербии и Черногории его знают как мученика Евгения Русского. На шевронах участников СВО пограничник изображён с нимбом.

Синодальная комиссия по канонизации около 25 лет назад отказалась причислить рядового к лику святых. Причина — недостаток достоверных сведений о мученической кончине в церковном смысле и отсутствие данных о его сознательной духовной жизни. Сама Любовь Родионова сейчас выступает против прославления, опасаясь, что останки разберут на мощи.

Тем не менее почитание продолжается. На трассе М-4 «Дон» стоит мемориал, на родине Родионова в Кузнецке Пензенской области — бронзовая фигура с нимбом. Скульптор Андрей Коробцов изобразил пленника связанным, но не сломленным. Именем Евгения называют школы и спортивные клубы. На могилу в Сатино-Русском приходят тысячи людей, один ветеран оставил на ней медаль «За отвагу».

Клирик Иоанн (Коханов) заметил, что Церковь не спешит — для канонизации должно смениться поколение знавших солдата при жизни. При этом священники допускают, что вопрос о прославлении поднимут вновь. «Мученичество — это смерть за Христа. Подвиг веры Родионова органично вписывается в историю христианского мученичества», объяснял инок Константин.

