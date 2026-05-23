На Украине Верку Сердючку обвинили в лицемерии из-за песен на русском языке в Европе. Всё из-за того, что Андрей Данилко отправился на Евровидение и организовал гастроли. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, выезд из Киева согласовали с определённым условием: исполнитель должен был продвигать украинскую культуру и язык. На самом конкурсе всё соответствовало договорённостям — артист поддерживал участницу Лелеку и выступал в финале с проукраинскими заявлениями.

Однако затем начался тур, и там сценический образ резко вернулся к проверенной классике. В Варшаве со сцены звучали старые хиты на русском, которые зал пел хором. Почти все билеты раскупили, аудитория состояла в основном из русскоязычных зрителей.

После того как видео с выступлений распространились в соцсетях, на родине разразился скандал. Пользователи обвинили знаменитость в лицемерии и популяризации чужой культуры. Некоторые даже потребовали полностью запретить ему возвращаться домой.

Отмечается, что на самой Украине шоумен давно избегает русскоязычного репертуара, но в Европе с удовольствием исполняет такие композиции.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка во время концерта внезапно сняла звезду с головы ради завершения конфликта на Украине. Всё произошло во время выступления в швейцарском Цюрихе.