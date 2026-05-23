МВД России объявило в розыск политолога Марию Снеговую*

Мария Снеговая* — политолог и экономист, кандидат экономических наук и PhD по политологии (Колумбийский университет). Специализируется на изучении посткоммунистических стран и политики России, сотрудничала с американскими вузами и аналитическими центрами. В 2023 году Минюст РФ включил её в реестр иностранных агентов, в 2026 году она была внесена в перечень экстремистов Росфинмониторинга и объявлена в уголовный розыск МВД.