Актёр Александр Калягин завершил карьеру в кино

Актёр Александр Калягин заявил, что завершил карьеру в кино. Об этом 83-летний художественный руководитель театра Et Cetera рассказал в интервью ТАСС.

Народный артист РСФСР признался, что упустил момент для съёмок. По его словам, годы уже не те и ничего нельзя перекрутить назад. Калягин добавил, что всё нужно делать вовремя, а загадывать не стоит — никому не известно, сколько отведено прожить.

Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в посёлке Малмыж Кировской области. Он окончил медицинское училище и трудился фельдшером на скорой помощи, после чего поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Творческий путь артист начинал в Театре на Таганке, затем работал в Театре имени М. Н. Ермоловой. По приглашению Олега Ефремова перешёл в «Современник», а позже вместе с ним — во МХАТ, где служил около 30 лет.

В кинематографе актер дебютировал в 1967 году. Он снимался у многих известных режиссёров и запомнился зрителю по ролям Бабс Баберлея в ленте «Здравствуйте, я ваша тетя!», Ванюкина в картине «Свой среди чужих, чужой среди своих», Колягина в «Рабе любви», Платонова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», Чичикова в «Мертвых душах».