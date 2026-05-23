«Живая бомба» поневоле: Опубликовано видео спасения жительницы Белгородчины от вербовки СБУ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал видео предотвращения теракта в Белгородской области, к которому украинские спецслужбы попытались привлечь местную жительницу. Женщина избежала участи стать «живой бомбой», добровольно обратившись в органы безопасности.

В Белгородской области предотвращён крупный теракт. Видео © ЦОС ФСБ России

«Пришло сообщение о том, что у меня взломали «Госуслуги», что был незаконный вход. Был номер телефона по которому надо позвонить. Я позвонила и начала общаться. Мне представились, что это работник Госуслуг...» — поделилась жительница Белгородской области.

Дальше женщина рассказала, что ей внушили причастность к переводу денег на Украину. По её словам, злоумышленники настаивали на том, что она проспонсировала киевский режим. После тщательной «обработки» жертвы, ей предложили сотрудничество с «органами власти» для урегулирования финансового вопроса.

К счастью, будущая «живая бомба» почувствовала неладное. Она самостоятельно обратилась в ФСБ, где ей объяснили, что она стала жертвой мошенников. Правоохранители помогли несчастной грамотно выйти из ситуации и предотвратить теракт.

Напомним, представители ФСБ отметили, что мошенники хотели заставить жертву изъять из тайника взрывное устройство. Затем смертницу бы обязали доставить его в людное место и активировать. Правоохранители подчеркнули: «Подрыв неминуемо привёл бы к её гибели и значительным жертвам среди гражданского населения».