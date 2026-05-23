23 мая, 08:01

В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании НИИ благородных металлов

Обложка © МАХ / МЧС Иркутской области

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение в здании иркутского НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Об этом сообщили представители главного управления МЧС по региону в МАХ.

В Иркутске ликвидировали открытое горение в здании НИИ. Видео © МАХ / МЧС Иркутской области

Огонь удалось взять под контроль ровно в 13:00 по местному времени (08:00 мск), а уже через четыре минуты — в 13:04 по местному (08:04 мск) — открытое пламя сбили полностью. Сейчас, как подчеркнули в ведомстве, на месте продолжают проливать строительные конструкции.

Напомним, в Иркутске загорелось здание Научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет). По предварительным данным, площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Спасатели сообщили, что огонь вспыхнул на верхнем этаже, а к тушению привлекли 33 сотрудника и десять единиц техники. Сведений о пострадавших нет, причины пожара ещё предстоит выяснить.

Вероника Бакумченко
