Адские крики и тело под кроватью: Мать нашла 8-летнюю дочь обезглавленной в соседней квартире
Daily Star: Восьмилетнюю девочку нашли обезглавленной в Бангладеш
В Бангладеш пропала ученица второго класса по пути в школу. Около 10:30 её мать услышала крики дочери из соседней квартиры, а у двери лежала детская сандалия, сообщает Daily Star. В результате девочку нашли обезглавленной.
Женщина постучала в дверь, но никто не открыл. Тогда она вместе с соседями из другой квартиры выломала дверь. Тело ребёнка нашли под кроватью. Отсечённая голова лежала в ведре в туалетной комнате.
По версии правоохранителей, 32-летний механик заманил девочку к себе и надругался над ней. Когда школьница начала кричать, мужчина убил её.
Злоумышленник пытался расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Когда в дверь постучали, он сбежал через окно. Вечером того же дня его задержали в пригороде столицы страны Дакки.
Жену мужчины арестовали по подозрению в соучастии. Женщина утверждает, что приняла снотворное и ничего не помнит.
