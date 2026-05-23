Адские крики и тело под кроватью: Мать нашла 8-летнюю дочь обезглавленной в соседней квартире

В Бангладеш пропала ученица второго класса по пути в школу. Около 10:30 её мать услышала крики дочери из соседней квартиры, а у двери лежала детская сандалия, сообщает Daily Star. В результате девочку нашли обезглавленной.

Женщина постучала в дверь, но никто не открыл. Тогда она вместе с соседями из другой квартиры выломала дверь. Тело ребёнка нашли под кроватью. Отсечённая голова лежала в ведре в туалетной комнате.

По версии правоохранителей, 32-летний механик заманил девочку к себе и надругался над ней. Когда школьница начала кричать, мужчина убил её.

Злоумышленник пытался расчленить тело, чтобы скрыть преступление. Когда в дверь постучали, он сбежал через окно. Вечером того же дня его задержали в пригороде столицы страны Дакки.

Жену мужчины арестовали по подозрению в соучастии. Женщина утверждает, что приняла снотворное и ничего не помнит.