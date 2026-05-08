8 мая, 08:16

Девочка боялась наказания за оценки: Отец убил дочку бензопилой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oliver Foerstner

В Индии мужчину задержали после убийства девятилетней дочери, которая подделала школьный табель. Трагедия произошла в штате Махараштра, сообщает NDTV. По данным издания, школьница заняла второе место в классе по успеваемости. Первым оказался её сводный брат.

Девочка испугалась реакции родителей и решила изменить оценки в табеле. Когда отец узнал об обмане, он пришёл в ярость. Мужчина по имени Шантарам Дурьодхан Чаван напал на ребёнка с бензопилой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого он попытался представить случившееся как несчастный случай, однако ДНК-экспертиза помогла установить настоящую причину смерти.

Чавана взяли под стражу. Вместе с ним задержали его сожительницу, которая, по версии следствия, помогала скрыть следы преступления.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Алексей Берковиц
