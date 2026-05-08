Девочка боялась наказания за оценки: Отец убил дочку бензопилой
В Индии отец убил дочь после подделки школьных оценок
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oliver Foerstner
В Индии мужчину задержали после убийства девятилетней дочери, которая подделала школьный табель. Трагедия произошла в штате Махараштра, сообщает NDTV. По данным издания, школьница заняла второе место в классе по успеваемости. Первым оказался её сводный брат.
Девочка испугалась реакции родителей и решила изменить оценки в табеле. Когда отец узнал об обмане, он пришёл в ярость. Мужчина по имени Шантарам Дурьодхан Чаван напал на ребёнка с бензопилой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. После этого он попытался представить случившееся как несчастный случай, однако ДНК-экспертиза помогла установить настоящую причину смерти.
Чавана взяли под стражу. Вместе с ним задержали его сожительницу, которая, по версии следствия, помогала скрыть следы преступления.
