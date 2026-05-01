Последний танец: Громкая музыка на индийской свадьбе стала фатальной для 140 кур

В индийском штате Уттар-Прадеш 140 кур погибли после того, как рядом с птицефермой проехала свадебная процессия с громкой музыкой. Владелец хозяйства подал заявление в полицию. Об этом сообщило издание NDTV.

Инцидент произошёл в округе Султанпур в ночь на 26 апреля. Свадебная процессия двигалась из Рам-Бхадра-Пурвы в район Кудвар. В ней участвовал диджей, который включил оборудование на полную громкость.

«Шум был таким сильным, что куры испугались и погибли», — говорилось в жалобе, поданной в полицию.

Сабир Али, владелец птицефермы Sabir Ali Poultry Farm, рассказал, что шествие проходило мимо его фермы около 21:30. Громкий звук напугал кур. Птицы не выдержали шума, и 140 из них погибли. Полиция во вторник вечером возбудила дело против диджея из Парсипура по имени Кави Ядава. Сотрудники выясняют, не превышала ли громкость музыки допустимые нормы. Они также изучают последовательность событий, чтобы установить, повлиял ли уровень шума на гибель кур.

