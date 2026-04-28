

28 апреля, 02:28

Шутка с тортом обернулась массовым убийством на дне рождения

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Традиция пачкать именинника тортом сыграла злую шутку в индийском штате. Знакомые решили оригинально поздравить мужчину и размазали угощение по его лицу. Но виновнику торжества по имени Джиту Саини это не понравилось, пишет Times of India. В результате погибли три человека.

Торжество проходило в спортзале, затем компания переместилась к дому. Там трое приятелей схватили именинника и вымазали его лицо десертом. Такой розыгрыш привёл мужчину в ярость — вспыхнула перепалка.

Конфликт на время затих, но позже стороны разошлись и вернулись уже с оружием. Один из братьев пытался погасить ссору, однако безуспешно. Началась стрельба.

Смертельные ранения получили Амардин, Маниш и Акаш. Пострадавших экстренно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мытищах во время ночного конфликта друг друга зарезали 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения. Предположительно, причиной ссоры стало желание девушки развестись.

BannerImage
