Сенсация в Швейцарии: Латвийские хоккеисты оставили не у дел действующих чемпионов мира

Сборная Латвии одержала победу над командой США на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии. Матч группы А завершился со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Харальд Эгле, Денис Смирнов и Сандис Вилманис, оформивший дубль в концовке встречи. У американской дружины отличились Мэттью Ткачук и Мэтью Оливье.

Этот успех позволил латвийским спортсменам набрать 6 очков после пяти проведённых игр. Они поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Их соперники с 5 очками расположились строчкой ниже.

Уже 24 мая команда Латвии встретится со сборной Великобритании. Представители США проведут следующий поединок днём позже — против венгерских хоккеистов.

В параллельном матче группы В датчане победили Словению со счётом 4:0. Всего в турнире участвуют 16 сборных. Четыре сильнейшие из каждого квартета выйдут в плей-офф, а две худшие команды покинут элитный дивизион.

Действующим обладателем титула является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований с 2022 года.