Финские хоккеисты одержали пятую победу подряд на старте чемпионата мира

Сборная Финляндии одержала пятую победу подряд на старте чемпионата мира по хоккею. В составе победителей дублем отметился Вилле Хейнола — он забил на 1-й и 29-й минутах. Ещё по шайбе забросили Микко Лехтонен и Хенри Йокихарью. В матче группового этапа скандинавы разгромили команду Великобритании со счётом 4:0.

Финны занимают вторую строчку в турнирной таблице группы А, имея в активе 15 очков. Их соперники из Великобритании пока не набрали ни одного балла после пяти встреч. В следующем туре 24 мая финнам предстоит сыграть с австрийцами, а британцы встретятся с латвийцами. В параллельной игре Швеция победила Италию (3:0) и с 9 очками поднялась на четвёртое место в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная США. На турнире в Швейцарии играют 16 команд, разделённые на две группы.

Ранее сборная Украины по хоккею впервые с 2007 года вернулась в элитный дивизион чемпионата мира, заняв второе место в группе 1А. В решающем матче украинцы обыграли Японию (3:1). Вместе с Украиной путёвку на ЧМ-2027 получил Казахстан, занявший первое место. Лучшим результатом украинской сборной остаётся девятое место в 2002 году.