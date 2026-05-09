День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 03:39

Сборная Украины впервые с 2007 года вышла в элиту ЧМ по хоккею

Обложка © iihf.com

Обложка © iihf.com

Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира впервые за два десятилетия. Команда заняла второе место на турнире в группе 1А и получила право сыграть среди сильнейших сборных планеты.

В заключительном матче украинские хоккеисты обыграли Японию со счетом 3:1. По ходу турнира команда также победила Литву (2:1) и Францию (3:2), уступила Польше (2:3), а также проиграла Казахстану в серии буллитов — 4:5.

В последний раз Украина выступала в элите чемпионата мира в 2007 году. Лучшим результатом сборной остается девятое место на мировом первенстве 2002 года.

Победителем турнира в дивизионе 1А стал Казахстан и также сыграет на чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

ФИФА запретила Никите Хайкину защищать ворота сборной Норвегии
ФИФА запретила Никите Хайкину защищать ворота сборной Норвегии

А вот на чемпионат мира по футболу сборная Украины пробиться не смогла. Сборная Швеции разгромила украинскую команду в полуфинале плей-офф отбора. Матч в Валенсии завершился со счётом 3:1. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Хоккей
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar