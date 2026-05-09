Сборная Украины впервые с 2007 года вышла в элиту ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира впервые за два десятилетия. Команда заняла второе место на турнире в группе 1А и получила право сыграть среди сильнейших сборных планеты.

В заключительном матче украинские хоккеисты обыграли Японию со счетом 3:1. По ходу турнира команда также победила Литву (2:1) и Францию (3:2), уступила Польше (2:3), а также проиграла Казахстану в серии буллитов — 4:5.

В последний раз Украина выступала в элите чемпионата мира в 2007 году. Лучшим результатом сборной остается девятое место на мировом первенстве 2002 года.

Победителем турнира в дивизионе 1А стал Казахстан и также сыграет на чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в немецких Дюссельдорфе и Мангейме.

А вот на чемпионат мира по футболу сборная Украины пробиться не смогла. Сборная Швеции разгромила украинскую команду в полуфинале плей-офф отбора. Матч в Валенсии завершился со счётом 3:1. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.