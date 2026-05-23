Станцию «Джанкой» в Крыму закрыли для высадки и посадки пассажиров

Железнодорожная станция «Джанкой» на севере Крыма перестала принимать и высаживать путешественников. Об ограничениях 23 мая рассказала пресс-служба компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Как пояснили в организации, составы следуют через этот пункт без остановки. Граждан, чей маршрут завершается в Джанкое, везут до станции Урожайная. Далее их доставляют к месту назначения автобусами.

В обратном направлении схема работает зеркально. Тех, кто собирался начать поездку в Джанкое, также отправляют на автобусе до Урожайной. Там они пересаживаются на поезд и продолжают путь согласно билетам.

Из-за изменений в логистике сбился график движения. К 10:00 по московскому времени три состава «Таврия» отставали от расписания на три часа.

Речь идёт о маршрутах № 174 Евпатория – Москва (дата отправления 22 мая), № 092 Севастополь – Москва (отправление 22 мая) и № 098 Симферополь – Москва (отправление 23 мая). Перевозчик приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.