В Канаде нашли и опознали останки актёра Netflix Стюарта Маклина

Правоохранительные органы Канады подтвердили обнаружение и опознание останков актёра Стюарта Маклина в районе Лайонс-Бей (Британская Колумбия), который ранее числился пропавшим. Об этом сообщает CBC.

В последний раз 45-летнего Маклина видели 15 мая рядом с его домом в Лайонс-Бей, после чего связь с ним прервалась. Спустя три дня, 18 мая, в полицию поступило заявление о его исчезновении, после чего начались поисково-оперативные мероприятия. По данным СМИ, останки были обнаружены и идентифицированы в том же районе, где он проживал.

Следственные органы, заявила капрал Эстер Таппер, проверяют все возможные версии произошедшего, включая криминальный характер смерти. Район Брюсвик-Бич неподалёку от дома актёра 22 мая обследовали служебные собаки вместе с сотрудниками полиции в рамках поисковой операции.

«Мы с гордостью представляли Стю более десяти лет. Он был уважаемым и почитаемым членом кино- и телесообщества Ванкувера. Его всегда будут помнить за доброту и чувство юмора», — заявил агент актёра Джоди Каплан.

Фильмография актёра включает свыше 35 проектов, среди которых сериал Netflix «Вирджин Ривер» (7 сезон, последний эпизод — март 2026 года), «Убийство в маленьком городе», «Убийство с улыбкой», «Стрела», «Путешественники», «Сирена» и «Иррациональный».