Лавров: Конфликты в Латинской Америке ещё не закончены

Глава МИД РФ Сергей Лавров обрисовал нерадужную картину глобальной стабильности. По словам министра, помимо привычных конфликтов на Ближнем Востоке, остаются нерешёнными и латиноамериканские проблемы.

«И были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части Азиатского континента, не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не всё закончено, как мы можем понимать», — заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Напомним, США предъявили обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро. Дело касается атаки на два самолёта организации «Братья во спасение» в 1996 году, в результате которой погибли четыре человека. Куба настаивает на нарушении своего воздушного пространства, однако Международная организация гражданской авиации (ИКАО) установила, что инцидент произошёл над нейтральными водами. Американский Минюст уже подтвердил обвинения. 94-летнему Раулю Кастро грозит высшая мера — смертная казнь или пожизненное заключение.