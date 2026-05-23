ПВО России за сутки сбила 800 украинских беспилотников и 8 авиабомб
Обложка © Минобороны России
Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки 800 беспилотников самолётного типа. Об этом говорится в заявлении ведомства от 23 мая.
Расчёты противовоздушной обороны в течение суток перехватывали воздушные цели различного типа. Всего было уничтожено 800 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, используемых украинскими силами. Дополнительно российские системы ПВО сбили 8 управляемых авиационных бомб.
Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и цеха сборки дронов ВСУ. Всего удары были нанесены в 142 районах.
