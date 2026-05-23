Полиция нагрянула в магазины Петербурга и Ленобласти в поисках нелегалов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли масштабные проверки магазинов крупного продуктового ретейлера, в ходе которых были проверены около 300 человек. Об сообщили в МВД по региону.

Полиция провела рейды 35 магазинов ретейлера в Петербурге и Ленобласти. Видео © Telegram / Петербургская полиция

Проверочные мероприятия охватили объекты в Приморском районе Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области. Всего сотрудники полиции совместно с миграционной службой, спецполком ГУ МВД и Росгвардией проверили 35 магазинов и прилегающие территории. Особое внимание уделялось законности пребывания иностранных граждан и их трудовой деятельности на территории России.

В ходе рейдов проверили почти 300 человек, среди них 71 иностранный гражданин. Все иностранцы были доставлены в отделы полиции для дополнительной проверки по базам МВД. Также выявлены нарушения в работе охраны торговых объектов, по итогам которых составлено 12 административных протоколов. Профилактические мероприятия направлены на выявление нарушений миграционного законодательства и обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан.

Ранее в Кронштадте силовые структуры провели масштабную проверку сразу на нескольких объектах, задействовав сотрудников полиции, Росгвардии, регионального УФСБ и военно-следственного управления СК по Ленинградскому военному округу. Стартом рейда стал осмотр строительной площадки на Цитадельской дороге, где проверили бытовые помещения и применили квадрокоптер для воздушного наблюдения.