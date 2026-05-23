10 человек пострадали при попадании лайнера Cathay Pacific в зону турбулентности

Не менее 10 человек получили травмы на борту самолёта авиакомпании Cathay Pacific Airways, выполнявшего рейс CX156 из Брисбена в Гонконг. Причиной стала сильная турбулентность во время полёта.

По данным перевозчика, шесть членов экипажа и четыре пассажира сообщили о лёгких травмах. Восемь человек были доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Инцидент произошёл примерно за два часа до посадки, когда бортпроводники включили свет в салоне для раздачи питания. В этот момент самолёт попал в зону сильной турбулентности, и основная часть пострадавших оказалась среди экипажа — многие из них находились на ногах.

После происшествия капитан прекратил обслуживание пассажиров и запросил, есть ли на борту медицинские работники. Позже самолёт благополучно приземлился в Гонконге, где пострадавших уже встречали парамедики. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как одну из бортпроводниц в шейном воротнике укладывают на носилки.

Ранее в Сиднее произошёл инцидент на борту международного рейса авиакомпании Delta Air Lines, следовавшего из Лос-Анджелеса. Во время захода на посадку самолёт попал в зону сильной турбулентности. Лайнер резко тряхнуло, из-за чего бортпроводниц буквально подбросило в воздух. Пассажиры ощутили мощный рывок и резкое движение самолёта. Часть людей на борту получила травмы различной степени тяжести.