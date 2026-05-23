Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 10:18

10 человек пострадали при попадании лайнера Cathay Pacific в зону турбулентности

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Не менее 10 человек получили травмы на борту самолёта авиакомпании Cathay Pacific Airways, выполнявшего рейс CX156 из Брисбена в Гонконг. Причиной стала сильная турбулентность во время полёта.

По данным перевозчика, шесть членов экипажа и четыре пассажира сообщили о лёгких травмах. Восемь человек были доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Инцидент произошёл примерно за два часа до посадки, когда бортпроводники включили свет в салоне для раздачи питания. В этот момент самолёт попал в зону сильной турбулентности, и основная часть пострадавших оказалась среди экипажа — многие из них находились на ногах.

После происшествия капитан прекратил обслуживание пассажиров и запросил, есть ли на борту медицинские работники. Позже самолёт благополучно приземлился в Гонконге, где пострадавших уже встречали парамедики. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как одну из бортпроводниц в шейном воротнике укладывают на носилки.

Пассажирский самолёт рухнул у берегов Индийского океана в Сомали сразу после взлёта
Пассажирский самолёт рухнул у берегов Индийского океана в Сомали сразу после взлёта

Ранее в Сиднее произошёл инцидент на борту международного рейса авиакомпании Delta Air Lines, следовавшего из Лос-Анджелеса. Во время захода на посадку самолёт попал в зону сильной турбулентности. Лайнер резко тряхнуло, из-за чего бортпроводниц буквально подбросило в воздух. Пассажиры ощутили мощный рывок и резкое движение самолёта. Часть людей на борту получила травмы различной степени тяжести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar