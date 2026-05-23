23 мая, 11:01

Двое россиян в Анталье готовятся к операции после ДТП с автобусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTMA

Двум российским туристам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье, планируется провести хирургические операции. Об этом в своём Telegram-канале сообщило генеральное консульство РФ на этом турецком курорте.

По информации диппредставительства, угрозы жизни пассажиров нет, погибших и тяжело пострадавших в результате аварии не зафиксировано. Двое граждан России получили травмы средней степени тяжести и ожидают хирургического вмешательства. Остальных туристов после осмотра выписали из больниц и отправили обратно в гостиницы.

В Тверской области произошло массовое ДТП с пострадавшими

Авария произошла утром 23 мая в районе населённого пункта Бельдиби в турецкой провинции Анталья. В момент ДТП в экскурсионном автобусе находились 14 российских туристов. После происшествия всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.

Милена Скрипальщикова
