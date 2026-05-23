12 погибших и 48 пострадавших: Стали известны новые данные об ударе ВСУ по Старобельску

Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 12. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели разбирают завалы на месте удара по колледжу в Старобельске. Видео © «Макс» / ГУ МЧС России по ЛНР

«Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ночью украинские дроны атаковали пятиэтажку общежития Старобельского колледжа. На тот момент внутри находились 86 человек, в том числе подростки. Тремя волнами, в общей сложности 16 беспилотников, были нанесены удары сугубо по гражданской инфраструктуре — никаких военных объектов рядом не располагалось. Следственный комитет России признал атаку терактом, а постпред РФ при ООН заявил о военном преступлении.