В горах Чечни после схода лавины без вести пропали два человека

В Итум-Калинском районе Чечни после схода лавины без вести пропали два человека, занимавшиеся расчисткой дороги. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Альберт Рабуев.

Происшествие случилось в пограничной зоне Терлойского сельского поселения, в районе села Малхиста и хутора Терти. В момент схода снежной массы люди выполняли работы по очистке дороги. После ЧП их местонахождение установить не удалось, поиски продолжаются. По словам Рабуева, спасательные подразделения работают в усиленном режиме и обследуют территорию с максимальной отдачей.

«Поисково-спасательные операции ведутся в полном объёме и с максимальной отдачей. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким пропавших. Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших», — отметил глава муниципалитета.

Лавина сошла в пятницу в высокогорном ущелье на юго-западе Чечни. Постоянных жителей в районе Малхисты нет.