23 мая, 11:54

В Норвегии закрыли туалет с видом на авиабазу из-за опасений шпионажа

Обложка © Gemini Nano Banana

На острове Андейя в Норвегии перестал работать общественный туалет — власти забеспокоились о шпионаже. Эту информацию распространила газета VG.

Уборная находится в рекреационной зоне Буккещерка. Её возведение обошлось казне почти в 2,17 миллиона долларов. Снаружи стены сооружения зеркальные, зато изнутри посетителям открывался панорамный обзор. Журналисты назвали его, возможно, лучшим среди всех аналогичных мест в стране.

Белорусских монахинь в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

«Опасения по поводу шпионажа привели к закрытию туалета стоимостью в миллионы... Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности... Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова», — говорится в сообщении.

Кто именно подписал распоряжение о запрете доступа — не уточняется. В издании отметили, что мера временная и профилактическая: в будущем её могут отменить после консультаций с военными и профильных оценок.

Юлия Сафиулина
