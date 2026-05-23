В Норвегии закрыли туалет с видом на авиабазу из-за опасений шпионажа
На острове Андейя в Норвегии перестал работать общественный туалет — власти забеспокоились о шпионаже. Эту информацию распространила газета VG.
Уборная находится в рекреационной зоне Буккещерка. Её возведение обошлось казне почти в 2,17 миллиона долларов. Снаружи стены сооружения зеркальные, зато изнутри посетителям открывался панорамный обзор. Журналисты назвали его, возможно, лучшим среди всех аналогичных мест в стране.
«Опасения по поводу шпионажа привели к закрытию туалета стоимостью в миллионы... Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности... Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова», — говорится в сообщении.
Кто именно подписал распоряжение о запрете доступа — не уточняется. В издании отметили, что мера временная и профилактическая: в будущем её могут отменить после консультаций с военными и профильных оценок.
