Расчёты ПВО за пять часов сбили 42 украинских дрона над Россией

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 42 украинских беспилотника самолётного типа в период с 9 утра до 14 часов дня по московскому времени. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Указанные аппараты были перехвачены над несколькими российскими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Смоленскую, Тульскую области, Московский регион, Пермский край и Республику Крым.

Ранее сообщалось, что женщина погибла после атаки дрона ВСУ в Курской области. По уточнённым данным, БПЛА атаковал частный дом рядом со слободой Подол Суджанского района. После удара строение загорелось.