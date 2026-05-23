Первый, кто увидел чудо Христа на свадьбе: О чём молиться апостолу Симону Зилоту 23 мая

23 мая Православная церковь чтит память апостола Симона Зилота (Кананита) — одного из двенадцати ближайших учеников Христа. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в комментарии для Life.ru объяснил, почему этот святой считается покровителем супругов, о чём ему молятся и какая народная традиция связана с посевом.

В первую очередь ему молятся о даровании крепкой и счастливой семьи. Ведь именно на его браке Господь явил первое чудо, благословив супружеский союз, и именно в его доме Христос и Богородица разделили радость брачного торжества. Потому апостол Симон почитается покровителем супругов-христиан и во время таинства венчания читается евангельский отрывок о браке в Кане Галилейской. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Святой апостол Симон происходил из Каны Галилейской и был сыном праведного Иосифа Обручника — а значит, по плоти приходился братом самому Господу. Именно в его доме произошло первое чудо Христа: на брачном пире, когда недоставало вина, Спаситель претворил воду в вино. Поражённый этим чудом, Симон оставил всё и последовал за Христом, получив прозвание Зилот («ревнитель») за пламенную веру.

О чём ещё молятся святому? О ревности в вере — чтобы вера не была холодной и формальной, а горячей, действенной. О помощи в проповеди и свидетельстве о Христе среди неверующих — апостол сам прошёл многие земли, обращая язычников. О твёрдости в исповедании православия перед лицом насмешек и гонений — он принял мученическую кончину (был распят на кресте), но не отрёкся от Господа. А также об исцелении от недугов, особенно о даровании здравия детям.

«В день памяти апостола Симона, 23 мая, хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак, а если есть возможность — и канон или акафист. Пусть святой апостол Симон, который первым принял Христа в своём доме и первым увидел Его чудесное благословение брака, и ныне предстательствует за нас перед Престолом Божиим, укрепляя наши семьи, умножая нашу веру и помогая нам на всех путях нашей жизни», — заключил Иванов.

В народной традиции этот день называли Симон Посев или Симон Зилот – земле радетель, поскольку именно с 23 мая крестьяне начинали активные полевые работы. Считалось, что если посеять зерно в день апостола Симона, то урожай будет обильным и здоровым, защищённым от вредителей и засухи. Однако Церковь предостерегает от языческих суеверий: главное в этот день — не обряды, а молитва святому апостолу и участие в богослужении. Мощи апостола Симона почивают в Новоафонском монастыре в Абхазии.