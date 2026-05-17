«Святому молятся о даровании сил»: Верующим рассказали о чудесах Феодосия Печерского

16 мая православная церковь отмечает память преподобного Феодосия Печерского — одного из основателей русского монашества и сооснователя Киево-Печерской лавры вместе с преподобным Антонием Печерским. В этот день верующие молятся святому о здоровье, исцелении от болезней, силе в трудных обстоятельствах и материальном благополучии, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Иванов подчеркнул, что молитвы Феодосию Печерскому особенно помогают инокам и тем, кто ищет духовного наставника. В этот день также уместно просить о семейном счастье, мире между супругами и даровании детей.

Кроме того, святой считается заступником от врагов и напастей, защищая не только Печерскую лавру, но и всю Русскую землю. Иванов рекомендовал приходить в храм 16 мая, ставить свечу перед иконой преподобного и обращаться к нему с молитвой о помощи в жизни и духовной поддержке.

Ранее Life.ru рассказал, нужно ли креститься при виде храма. Эта традиция уходит корнями в древние века и связана с верой в то, что после освящения к алтарю приставляется ангел-хранитель, который остаётся на защите святого места до Второго Пришествия.