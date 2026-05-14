Священник РПЦ объяснил, почему православные празднуют Пасху 40 дней

Далеко не все знают, почему православные продолжают радостно восклицать «Христос Воскресе!» даже спустя недели после Пасхи. Оказывается, у этого есть глубокий богословский смысл, который РИА «Новости» раскрыл протоиерей Серафим Ган.

«Православные 40 дней празднуют Пасху в память о 40-дневном пребывании на земле воскресшего Спасителя, его явлениях и беседах со своими последователями», — рассказал управляющий делами канцелярии Синода РПЦЗ.

В этот период Церковь вспоминает апостола Фому, жён-мироносиц и других учеников, укрепляя чад в вере, что смерть — это не конец, а рождение в жизнь вечную. Именно с этим фактом связана и православная традиция поминать усопших на третий, девятый и сороковой дни, говорит священник.

«Дело в том, что Христос воскрес в третий день, а по истечении восьми дней уверил Фому в своём воскресении и в 40-й день вознёсся», — пояснил отец Серафим.

В этом году РПЦ отметила главный христианский праздник 12 апреля. Но тысячи россиян отметили Пасху 5 апреля из-за того, что Google и другие западные поисковики назвали им неправильную дату. Люди массово выкладывали в соцсетях скриншоты, сетуя на доверчивость алгоритмам. А до праздника Вознесения Господня (21 мая) верующие будут находиться в состоянии особой духовной радости. В храмах по-прежнему звучат пасхальные песнопения.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником. Согласно Трудовому кодексу, если праздник выпадает на выходной, то он должен дополнительно компенсироваться отдыхом в один из рабочих дней.