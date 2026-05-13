В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о признании Пасхи государственным праздником в России. Об этом первый замруководитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев рассказал на заседании межфракционной думской рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей.

«Мы подготовили [законопроект], который признаёт Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», — пояснил парламентарий Дмитрий Гусев. Он напомнил, что, согласно Трудовому кодексу, если праздник выпадает на выходной, то он должен дополнительно компенсироваться отдыхом в один из рабочих дней.

Ранее Life.ru писал, что в июне 2026 года при стандартной пятидневке ожидается 21 рабочий день и 9 выходных. Единственным федеральным праздником станет День России 12 июня, который в этом году выпадает на пятницу, поэтому отдых продлится три дня — 12, 13 и 14 июня. Как напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин, четверг 11 июня будет сокращённым рабочим днём: согласно статье 95 Трудового кодекса, смена, предшествующая нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, и работодатель обязан отпустить сотрудников на час раньше.