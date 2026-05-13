Россиянам напомнили о сокращённом дне 11 июня и длинных выходных

В июне 2026 года при стандартной пятидневной рабочей неделе нас ждёт 21 трудовой день и девять выходных. Единственный федеральный праздник в этом месяце — День России (12 июня). Об этом RT напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Поскольку в 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, основной период отдыха придётся сразу на три дня: с пятницы по воскресенье (12, 13 и 14 июня).

Отдельно стоит учитывать четверг, 11 июня. Он будет сокращённым рабочим днём. Согласно статье 95 Трудового кодекса, длительность смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Поэтому работодатель обязан отпустить сотрудников на час раньше.

А ранее россиянам назвали профессии с самым длинным ежегодным отпуском. Педагогам, руководителям образовательных и научных организаций, а также ряду сотрудников системы дополнительного профобразования положен отпуск продолжительностью 56 дней. Чуть меньше — космонавтам.