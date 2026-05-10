Россиянам назвали профессии с самым длинным ежегодным отпуском

Самый длительный отдых в России предусмотрен для педагогов и космонавтов. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полёта им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток», — цитирует Голубеву ТАСС.

Педагогам, руководителям образовательных и научных организаций, а также ряду сотрудников системы дополнительного профобразования положен отпуск продолжительностью 56 дней. Такая же норма действует для воспитателей и музыкальных руководителей, работающих с детьми дошкольного возраста с ОВЗ или нуждающимися в длительном лечении.

Увеличенный отдых есть и у военнослужащих по контракту: от 30 до 45 суток в зависимости от выслуги. Дополнительные оплачиваемые дни предусмотрены для сотрудников с вредными и опасными условиями труда, работников с ненормированным графиком и тех, кто трудится на Крайнем Севере или приравненных территориях.

Отдельные гарантии действуют для несовершеннолетних работников и инвалидов: им предоставляют 31 день и не менее 30 календарных дней соответственно. В общем порядке ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет минимум 28 календарных дней.

