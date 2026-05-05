«Я просто устал» или уже болен? Когда пора идти к врачу, а не в отпуск

63% россиян сталкиваются с чувством усталости как минимум раз в неделю, а 37% ощущают её ежедневно. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, комментируя данные октябрьского опроса ВЦИОМ.

Динамика тревожная: с 2022 года доля ежедневно уставших выросла с 31% до 37% — плюс 6 процентных пунктов. При этом ключевыми факторами стали нервная и ответственная работа (34%, +4 п.п.), психологически трудные ситуации и стресс (32%, +5 п.п.). Лишь затем идёт физически тяжёлая работа (25%). Речь идёт не о мышечном переутомлении, а об эмоционально-когнитивном истощении.

ВЦИОМ прямо называет это новой общенациональной нормой, отметил эксперт. Усталость перестала быть временным состоянием и стала хроническим фоном жизни. Доля россиян, ощущающих себя молодыми, с 2012 года упала с 41% до 29%, а доля относящих себя к среднему возрасту выросла с 34% до 43%.

Проблема не уникальна для России. По данным Gallup, глобальный уровень стресса в 2023 году составил 37% взрослых. В отчёте State of the Global Workplace 2024 года 41% сотрудников сообщили о высоком стрессе, а частота выгорания за два года почти удвоилась — с 11–18% до 20–40%. ВОЗ констатирует, что один из шести взрослых трудоспособного возраста испытывает психические проблемы.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт подчеркнул важность умения различать данные состояния. Обычная усталость проходит после отдыха. Эмоциональное выгорание развивается из-за хронического рабочего стресса, сопровождается цинизмом и падением эффективности — отдых помогает. Синдром хронической усталости — это нейроиммунное заболевание, не проходящее после отдыха, с постнагрузочным ухудшением, когнитивными нарушениями и болями в мышцах.

В России до 13% населения могут иметь признаки клинического выгорания, но продолжают списывать это на обычную усталость. Если отдых перестал помогать, появились когнитивные сбои и постнагрузочное истощение — это сигнал обратиться к врачу, подытожил Якубович.

