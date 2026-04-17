Радоница не станет выходным? Милонов объяснил, почему россиянам нужнее отдых в Страстную пятницу

Радоница не должна автоматически становиться общенациональным выходным — логичнее обсуждать федеральный выходной в Страстную пятницу или понедельник после Пасхи, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Об этом он заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Милонов пояснил, что традиции празднования Радоницы разнятся от региона к региону: где-то это массовое посещение кладбищ, а где-то люди спокойно могут прийти в выходные. Он считает разумным, чтобы субъекты сами решали, делать ли этот день нерабочим.

В общефедеральном масштабе парламентарий предложил опираться на Пасхальный цикл.

«Я бы, честно говоря, сделал выходным днём Страстную пятницу или понедельник после Пасхи. Очень много людей идут на ночное богослужение, и после этого сбивается обычный ритм: в понедельник тяжеловато вставать. Это связано не с отдыхом, а с тем, что люди реально меняют свой дневной и ночной цикл», — сказал депутат.

Что касается Радоницы, там, где регион считает нужным объявить выходной, это стоит делать. Но во многих местах даже при официальном выходном люди после кладбища всё равно идут работать.

«Время сейчас такое активное, и особо не поотдыхаешь», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что 21 апреля объявили нерабочим днём в восьми регионах России в связи с Радоницей. В список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская, Пензенская, Брянская и Саратовская области, а также республики Адыгея и Кабардино-Балкария. Подобные решения способны благотворно влиять на социальный климат, снижая тревожность и повышая удовлетворённость сотрудников.