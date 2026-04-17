17 апреля, 04:49

В Омской области Радоница станет выходным днём

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kinek00

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поддержал предложения жителей региона сделать Радоницу выходным днём. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Получаю много обращений от жителей Омской области по поводу Радоницы. И Омская Епархия также поддерживает, чтобы мы Радоницу сделали в этом году выходным днём. Посоветовались и считаю, нужно на эти обращения отреагировать положительно и такой выходной день установить», — говорится в заявлении.

Не уборка и не пикник: Батюшка объяснил, когда лучше не ходить на кладбище на Радоницу

Ранее 21 апреля был объявлен нерабочим днём в связи с Радоницей в восьми российских регионах: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках. Такие решения могут положительно влиять на социальную атмосферу, снижая уровень напряжённости и повышая удовлетворённость работников.

Тимур Хингеев
