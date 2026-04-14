14 апреля, 07:08

Не уборка и не пикник: Батюшка объяснил, когда лучше не ходить на кладбище на Радоницу

Священник Береговой: На Радоницу 21 апреля необязательно идти на кладбище

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Радоницу (в этом году праздник выпадает на 21 апреля) необязательно сразу ехать на кладбище — прежде всего следует отправиться в храм, заявил священник Владислав Береговой. Название праздника напоминает о необходимости разделить с усопшими радость Воскресения Христова и ожидания всеобщего воскресения, а не предаваться скорби.

В первую очередь нужно причаститься за литургией, помолиться на Великой панихиде, подать записки, поставить свечи и принести продукты на панихидный столик, объяснил батюшка. После этого на кладбище идти необязательно, но можно. Если же вы отправились туда, не превращайте поход в пикник — лучше ещё раз помолитесь об усопших. На большинстве кладбищ в этот день дежурит священник, которого можно попросить отслужить литию на могиле.

Если батюшки нет, прочитайте литию самостоятельно. Народная традиция приносить конфеты и куличи имеет смысл, только если по кладбищу ходят нуждающиеся, которые забирают еду и молятся о тех, на чьей могиле её оставили. Не надо нести зачерствевшие куличи и тухлые яйца, не превращайте молитву в языческую тризну, подчеркнул священник.

«Главное — не забыть, что в этот день мы приходим на кладбище не для того, чтобы прибраться и поплакать, а для того, чтобы помолиться», — заключил собеседник интернет-издания Regions.ru.

Напомним, в этом году РПЦ отметит Радоницу — день поминовения усопших — 21 апреля. Радоница всегда выпадает на вторник второй недели после Пасхи. Но фактически службы начинаются уже накануне — с понедельника, поскольку церковный суточный круг стартует с вечера предыдущего дня.

Борис Эльфанд
