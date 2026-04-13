Когда поминать близких: В РПЦ назвали дату Радоницы в 2026 году

Русская православная церковь отметит Радоницу — день поминовения усопших — 21 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» епископ Силуан (Вьюров).

Он пояснил, что этот день приходится на девятый день после Пасхи и знаменует возвращение к заупокойным богослужениям.

«В Церкви есть особый для поминовения день — Радоница — девятый день после Светлого Воскресения Христова», — рассказал он.

Пасху в 2026 году православные христиане отметили 12 апреля, после чего начинается Светлая седмица — период особой радости, когда заупокойные службы не совершаются.

По традиции поминовение усопших возобновляется только по завершении этой недели. Радоница всегда выпадает на вторник второй недели после Пасхи. Но фактически службы начинаются уже накануне — с понедельника, 20 апреля, поскольку церковный суточный круг стартует с вечера предыдущего дня.

Ранее в Севастополе во время пасхального богослужения священник первым освятил не угощения, а расположившегося рядом кота. Инцидент произошёл в Херсонесе Таврическом. Пушистый гость устроился прямо на площадке для освящения и, судя по всему, «дождался своей очереди». Батюшка не стал его прогонять и окропил святой водой раньше, чем куличи и яйца.