Светлая седмица: Что можно и нельзя делать в первую неделю после Пасхи с 13 по 19 апреля

Пасхальные торжества не ограничиваются одним днём и продолжаются в течение 40 дней — до праздника Вознесения.

В этот период верующие продолжают приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!», вспоминая, что, согласно Евангелию, Иисус Христос после воскресения ещё сорок дней являлся ученикам. В 2026 году Вознесение отмечается 21 мая.

Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. В этом году она приходится на 13-19 апреля. В это время в храмах отменяются постные ограничения по средам и пятницам, а также не совершаются земные поклоны. Богослужения проходят при открытых Царских вратах — как символе открытого рая, а молитвы заменяются Пасхальными песнопениями.

Сохраняются и народные традиции. Каждый день недели имеет своё значение: понедельник посвящён визитам к родственникам, вторник — гуляниям, среда — хороводам, четверг — доброй памяти об усопших, пятница — освящению воды и примирению. В субботу раздают артос, а воскресенье называют Красной горкой — временем свадеб и ярмарок, сообщает издание «Уфимские нивы».

В этот период в церквях не проводят крещения, венчания и отпевания — эти обряды возобновляются после завершения праздничной недели.

Ранее россиян призвали не злоупотреблять массовой отправкой пасхальных открыток в мессенджерах и соцсетях, поскольку такая практика считается неуместной. Эксперт по этикету отметила, что подобные рассылки фактически превращаются в спам. Она посоветовала поздравлять близких лично или подбирать для каждого индивидуальные слова. По её мнению, такой подход делает поздравление более искренним и создаёт ощущение настоящего внимания.