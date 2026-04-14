Восемь регионов России сделали Радоницу 21 апреля нерабочим днём

В нескольких регионах России 21 апреля объявлен нерабочим днём в связи с православным праздником Радоницей, который традиционно отмечается после Пасхи. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Нерабочим днём объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днём поминовения усопших (Радоницей)», — сказала Подольская РИА «Новости».

Таким образом, дополнительный выходной вводится сразу в восьми субъектах страны. По мнению эксперта, такие решения могут положительно влиять на социальную атмосферу, снижая уровень напряжённости и повышая удовлетворённость работников.

Ранее россиянам рассказали, как легально увеличить продолжительность отдыха в мае и июне. Так, оформив отпуск на пять рабочих дней — с 4 по 8 мая, — можно получить непрерывные выходные с 1 по 11 мая. Альтернативный вариант — взять отпуск с 12 по 15 мая, что позволит отдыхать с 9 по 17 мая включительно.