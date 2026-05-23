Из качка превратился в скелета: Россиянин после полугода в лаосской тюрьме стал неузнаваемым

После нескольких месяцев заключения в тюрьме Лаоса 44-летний московский фитнес-тренер Игорь Б. возвращается в Россию в тяжёлом состоянии, потеряв около 60 килограммов. Об этом сообщила волонтёр Анна Лось из Вьетнама.

Она первая подняла тревогу и начала искать людей для встречи мужчины в аэропорту и последующей доставки его в больницу. По её словам, россиянин летит без телефона, а из документов при нём только свидетельство на возвращение в Россию, при этом одежду для перелёта ему выдали перед отправкой. Отдельно утверждается, что консул РФ в Лаосе оперативно помог с оформлением бумаг и лично сопроводил мужчину на рейс.

Так тренер выглядит сейчас. Фото © VK / Анна Лось. Нячанг. Вьетнам.

Позднее ситуацию подробно описала волонтёр из Паттайи Светлана Шерстобоева, указавшая, что задержание произошло после драки, в ходе которой мужчина разбил камнем стекло чужого грузовика, после чего его избили палками и передали полиции. По её информации, условия содержания были тяжёлыми: питание выдавалось дважды в день и состояло из супа на основе свиного жира или куриной кожи, а также небольших порций липкого риса, которого часто не хватало.

До заключения мужчина весил около 120 килограммов и работал фитнес-тренером в Москве, однако за полгода, по словам волонтёров, он резко похудел до состояния крайнего истощения. Сообщается, что внешний вид Игоря изменился настолько, что его могут не узнать даже бывшие ученики и знакомые. В соцсетях появились комментарии, где утверждается, что он мог конфликтовать с местными жителями и иметь долги за причинённый ущерб, однако официального подтверждения этим версиям нет.

Сейчас волонтёры пытаются найти людей, которые встретят мужчину в аэропорту Шереметьево и помогут доставить его в больницу, поскольку семьи у него нет, а связи с окружением, по их словам, фактически утрачены.