23 мая, 12:53

В Берлине убрали надпись с русофобским лозунгом на арт-выставке

В одной из художественных галерей Берлина с выставки Like a Rubber Rung on a Ladder удалили надпись с русофобским лозунгом. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально инсталляция была размещена в берлинской галерее Thomas Schulte в районе Митте и содержала провокационный слоган на украинском языке. После появления экспозиции Посольство России в Германии направило обращение в Прокуратуру Берлина с требованием проверить возможные признаки разжигания межнациональной розни.

Диппредставительство заявило, что считает содержание инсталляции провокационным и направленным на разжигание ненависти и насилия. Отдельно в посольстве подчеркнули, что владельцам галереи было направлено требование об удалении спорной надписи. Позднее стало известно, что лозунг был убран с экспозиции, однако подробности решения организаторов не раскрываются.

Милена Скрипальщикова
