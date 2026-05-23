Посольство РФ: Затонувшую у Швеции век назад подлодку «Сом» нужно вернуть домой

В Посольстве РФ заявили о необходимости поднять подлодку Российского императорского флота «Сом», затонувшую у берегов Швеции в 1916 году с экипажем из 18 моряков, и вернуть её в Россию. Дипмиссия подчёркивает, что в нынешних условиях мемориальное и техническое сотрудничество между Россией и Швецией поставлено на паузу.

«Надеемся, что однажды подводная лодка «Сом» всё же вернется в Россию и станет достоянием её исторического и музейного наследия, а погибший экипаж субмарины, наконец, найдет последний приют в родной земле», — говорится в сообщении.

Гибель субмарины произошла 23 мая 1916 года в Аландском море в результате столкновения со шведским пароходом во время Первой мировой войны. Копрус судна обнаружили дайверы Ocean X Team в 2015 году неподалёку от города Грисслехамн примерно в 100 км севернее Стокгольма. В 2016 году объект осмотрели специалисты Русского географического общества (РГО), Минобороны РФ и береговой охраны Швеции.

По итогам обследования эксперты пришли к выводу, что подлодка лежит практически ровно на грунте, серьёзных повреждений не имеет, а её состояние допускает техническую возможность подъёма. Отдельно отмечается, что «Сом» является одной из старейших сохранившихся подводных лодок и представляет значительную ценность для мирового технического наследия.

Переговоры о возможной операции по подъёму велись в 2015–2021 годах при участии российских и шведских организаций, включая РГО, Ocean X Team и профильные ведомства двух стран. В 2019 году тема обсуждалась с тогдашним премьером Швеции Стефаном Лёвеном в Санкт-Петербурге, после чего была создана экспертная комиссия.

Доклад комиссии от 23 мая 2021 года рекомендовал рассмотреть возможность совместного проекта по подъёму субмарины и её передаче России с последующей реставрацией и перезахоронением останков моряков. Летом 2018 года шведская береговая охрана уже передала России поднятый с подлодки корабельный компас, который был отреставрирован и сейчас экспонируется в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге.